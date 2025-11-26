وزير الداخلية يؤكد أن عملية تأمين الحدود الآن هي الأفضل في تاريخ الدولة العراقية

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، ( 26 تشرين الثاني 2025 )، أن عملية تأمين الحدود الآن هي الأفضل في تاريخ الدولة العراقية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية ان الشمري "ترأس مؤتمراً موسعاً في قيادة قوات الحدود، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط للاستماع إلى الإيجاز الخاص بهذه القيادة خلال السنوات الثلاث الماضية تضمن شرحاً مفصلاً عن النتائج المتحققة في عملية ضبط الحدود وأهم المعوقات والرؤى المستقبلية لمعالجتها".

وأكد الشمري، أن "هذا المؤتمر واحد من المؤتمرات المهمة جداً لتطوير عمل قيادة قوات الحدود ورسم رؤية واضحة لمعالجة أي معوق، مبيناً أيضاً أهمية عقد مؤتمرات مماثلة في جميع القيادات بالوزارة".

وشدد "على التركيز على التحصينات والسعي الحثيث لتعزيز استخدام الطرق الحديثة والتكنولوجيا في تأمين الحدود".

كما وجه وزير الداخلية "باستمرار التدريب والدورات لما لها من أهمية في هذه القيادة، فضلاً عن الاهتمام بالقضايا الإدارية للضباط والمنتسبين، مشيراً إلى أن جميع العاملين في هذه القيادة يستحقون الدعم والتقدير، واصفاً إياهم بالنقطة المضيئة في وزارة الداخلية".