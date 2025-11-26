النزاهة تبحث الخروقات التي تتنافى مع الواجبات المنوطة بالإدارات والموظفين

بحثت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، مع مجلس النوَّاب ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ الخروقات التي تتنافى مع الواجبات المنوطة بالإدارات والمُوظَّـفين.

وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ "دائرة الوقاية نظَّمت ورشتي عملٍ تدريبيَّـتين واحدة في (معهد التطوير النيابي) والثانية في (ديوان وزارة التعليم العالي) تناولت المظاهر السلبيَّـة التي قد تسيء إلى النظام المُؤسَّسيّ".

واضافت "كما تم التعريف بجريمة تسريب الكتب الرسميَّـة والوثائق وتداولها على المُستوى العام بوصفها خرقاً يتنافي مع الواجبات الوظيفيَّة، وكذلك جرت مُناقشة العقوبات الانضباطيَّـة والجزائيَّة بموجب التشريعات النافذة؛ للحدِّ من هذه الظاهرة وتأثيرها في استقرار النظام المُؤسَّسيّ، وسلامة الإجراءات المُرتبطة بها".