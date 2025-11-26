تحرير مختطف واعتقال خاطفيه في عملية أمنية بصلاح الدين

كشف مصدر أمني مطّلع، اليوم الأربعاء، ( 26 تشرين الثاني 2025 )، عن تفاصيل عملية أمنية أسفرت عن تحرير مختطف من سكنة إحدى المحافظات الجنوبية، بعد العثور عليه في محيط قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن،: "قوة أمنية مشتركة داهمت ثلاثة بساتين تقع شمال وشرق قضاء الضلوعية، عقب ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مختطف وهو مواطن من إحدى المحافظات الجنوبية".

وأضاف، أن "العملية أسفرت عن تحرير المختطف واعتقال اثنين من الخاطفين"، مبيناً أن "المختطف جرى استدراجه بحجة شراء مركبة قبل أن تتم مساومة ذويه بمبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه".

وأشار المصدر إلى، أن "تدخل الأجهزة الاستخبارية أسهم في تحديد موقع المختطف وتنفيذ العملية بنجاح"، مؤكداً أن "الدوافع كانت جنائية بقصد الحصول على المال، وليست إرهابية كما تداولت بعض منصات التواصل".