الأخبار

خلال لقائه العيداني.. الشيخ قيس الخزعلي: أهمية الشروع بخطوات جدية لتشكيل الحكومة


بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، ( 26 تشرين الثاني 2025 )، في مكتبه ببغداد، مع محافظ البصرة، أسعد العيداني أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز الاستقرار الوطني.

وذكر بيان لمكتب أمين عام عصائب أهل الحق، ان العيداني "قدم في مستهل اللقاء، تهانيه للخزعلي بمناسبة نجاح العملية السياسية وإتمام الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً أن النتائج المتحققة تمثل محطة مهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية".

من جانبه، شدد الشيخ الخزعلي، وفقا للبيان، على "أهمية الشروع بخطوات جدية لتشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير دقيقة تقوم على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الملفات الحساسة، بما يسهم في تحسين الأداء السياسي والخدمي ويدعم الاستقرار العام في البلاد".

كما أكد "ضرورة المضي في استكمال المشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً في محافظة البصرة، لما تمثله من ثقل اقتصادي ومعيشي كبير،" مشدداً على "أهمية إنصاف شرائح المجتمع كافة وتلبية استحقاقاتهم دون تأخير".

واتفق الجانبان بحسب البيان "على أهمية توسيع مساحات العمل والتفاهم بين القوى الوطنية خلال هذه المرحلة، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعات العراقيين، ودعم مؤسسات الدولة، وترسيخ النهج الدستوري في إدارة الشأن العام".

