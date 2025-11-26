الصحة توقف الحجز الإلكتروني لفحص السياقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ( 26 تشرين الثاني 2025 )، عن إيقاف خدمة الحجز الإلكتروني على خدمة اللجان الطبية لفحص السياقة في بغداد والمحافظات.

وذكرت الصحة في بيان، أن "إيقاف الحجز سيكون للفترة من 27 – 30 تشرين الثاني الجاري".

وأوضحت، أن "هذا الإجراء يأتي لغرض فحص النظام وتحديث الخدمة،" مشيرة إلى "اكتمال متطلبات تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني (Online) الخاصة باللجان الطبية لفحص السياقة عبر منصة بوابة (أور) الحكومية".

وأكدت الصحة، أن "اللجان الطبية لفحص السياقة في بغداد والمحافظات ستستمر باستقبال المواطنين الذين لديهم حجوزات مسبقة خلال هذه الفترة دون أي تغيير".