مصدر يوضح: ما أُشيع عن حريق واسع في الأدلة الجنائية "غير صحيح"

أوضح مصدر أمني، اليوم الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025)، أن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع “حريق كبير” داخل مديرية الأدلة الجنائية غير صحيح، مؤكداً أن الحادث كان بسيطاً وتمت السيطرة عليه فوراً.

وقال المصدر إن “المعلومات التي نُشرت عن حريق واسع داخل مديرية الأدلة الجنائية عارية عن الصحة تماماً”، مبيناً أن “الحادث اقتصر على تماس كهربائي في إحدى مفرغات الهواء داخل أحد الحمامات، ما أدى إلى احتراق جزء بسيط من السقف الثانوي فقط”.

وأكد المصدر أنه “تمت السيطرة على الحادث بشكل كامل من قبل كوادر المديرية من دون الحاجة إلى استدعاء فرق الدفاع المدني”، مشيراً إلى أن “العمل داخل المديرية لم يتأثر واستمر بشكل طبيعي”.