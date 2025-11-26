شرطة كربلاء تلقي القبض على 27 مخالفا لشروط الاقامة من جنسيات محتلفة

القت مفارز شعبة الشرطة العربية والدولية في كربلاء القبض على (27) مخالفًا لشروط الاقامة من جنسيات مختلفة .

وذكر بيان للشرطة :" ان عملية الضبط جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لحركة العمالة الاجنبية داخل المحافظة، حيث تبيّن مخالفتهم لشروط وضوابط الاقامة، ونُفذت العملية ضمن لجنة مشتركة ضمّت: قسم الإقامة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مديرية الاستخبارات، وشعبة الوافدين، ليتم بعدها تسليم الموقوفين إلى قسم شؤون الإقامة/شعبة الإبعاد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة".