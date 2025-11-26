البنك المركزي يصنف مشاهير السوشيال "مرتفعي المخاطر".. ويعمم قائمة طويلة للمصارف

اصدر البنك المركزي العراقي، تعميما الى المصارف كافة، بشأن التعامل مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، معتبرا انهم يشكلون مخاطر جديدة امام القطاع المصرفي وما يرتبط به من غسيل أموال وتمويل الإرهاب وغيرها من النشاطات المشبوهة.

ووجه البنك المصارف بتصنيف المشاهير بأنهم من العملاء "ذوي المخاطر المرتفعة" نظرا لتعدد مصادر دخلهم وتنوعها، والتأكد من افصاحهم عن عقود التسويق والاعلانات والحصول على كشوفات مالية، والزام المؤثر والمشهور عند فتح حساب مصرفي بادراج رابط حسابه على مواقع التواصل صورة حديثة لعدد المتابعين ما يثبت عائدية الحساب له، فضلا عن مراقبة التحويلات المالية ومصادرها.