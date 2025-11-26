حول ما حصل في ميسان الجهات الأمنية تضع حدا للروايات المتضاربة بين الأمريكية والإسرائيلية

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، حقيقة الأنباء المتداولة عن تحليق طائرات مجهولة فوق محافظة ميسان، مؤكدا عدم تسجيل أي نشاط جوي غير معروف خلال الساعات الماضية، وذلك بعد موجة واسعة من الشائعات التي رافقت أصواتا دوّت في سماء المحافظة مساء أمس.

وقال المصدر، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المواقع والمنصات بشأن وجود طائرات مجهولة فوق مدينة العمارة أو قرب الشريط الحدودي مع إيران غير دقيقة إطلاقا"، مبينا أن "الأجهزة المعنية لم تسجل أي خرق جوي خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضح أن "بغداد ما تزال تمتلك الإمكانيات والقدرات الكاملة لرصد أي طائرة تدخل الأجواء العراقية، إلى جانب التعاون المستمر مع التحالف الدولي في مجال مراقبة وحماية الأجواء"، مؤكدا أن "لا شيء يطير فوق العراق من دون علم القيادة العسكرية".

وأشار المصدر إلى أن "بعض المواطنين قد يظنون أن نشاطا جويا معروفا هو طيران مجهول، خصوصا في ظل عدم الإعلان عن جميع المهام الجوية التي قد تتضمن دوريات استطلاعية أو طلعات إسناد، كونها جزءا من السياقات العسكرية".

وشدد على "عدم صحة وجود أي طيران مجهول فوق العمارة أو المدن الجنوبية أمس"، مؤكدا أن "تحركات الطيران العراقي أو طيران التحالف تتم بتنسيق عالٍ ولا تشكل أي تهديد".

وجاء هذا التوضيح وسط جدل واسع أثارته تقارير إعلامية متباينة، تداولت مساء أمس الثلاثاء (25 تشرين الثاني 2025) معلومات متضاربة حول طبيعة تحليق جوي قرب الحدود الإيرانية، إذ زعمت وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن طائرات حربية أمريكية نفّذت مناورات جوية فوق ميسان على مسافة 100 كيلومتر من الحدود، مشيرة إلى اختراق حاجز الصوت.

في المقابل، ذكرت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري أن الطائرات التي شوهدت فوق المحافظة "إسرائيلية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول المهمة أو مسار الطيران.

كما أفادت مصادر محلية في ميسان، مساء أمس، عن سماع دوي قوي ناتج عن طائرة اخترقت حاجز الصوت أثناء تحليقها فوق مناطق متعددة من العمارة ومحيطها، من دون صدور أي بيان رسمي من الجهات المختصة في حينه.

وبهذا التوضيح الأمني، تُغلَق نافذة الشائعات المتداولة، فيما تبقى طبيعة الأصوات التي سُمعت أمس ضمن نطاق النشاط الجوي المعتاد الذي لم يسجل أي خرق أو طيران مجهول.