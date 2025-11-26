عمليات بغداد تغلق معامل اسفلت وتنظف بؤر حرق النفايات جنوب العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، عن قيامها باغلاق معامل اسفلت وتنظيف بؤر حرق النفايات في جنوب العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ولليوم الثاني على التوالي، تواصل لجنة الأمر الديواني (241285) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واجبات غلق وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة".

وأضافت أنها "تمكنت خلالها اللجنة بالإشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، جهاز الامن الوطني، الدوائر البلدية، مديرية الدفاع المدني) من غلق عدد من معامل انتاج الاسفلت، بالاضافة الى ازالة بؤر حرق النفايات العشوائية المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان والتي تستغل ساعات الليل للقيام بعمليات الحرق، مما تتسبب بضرر على صحة وسلامة المواطنين".

وتابعت، أن "ذلك جاء ضمن منطقة (اليوسفية) ومناطق جنوب العاصمة".