المفوضية: إحالة 528 طعناً إلى الهيئة القضائية والرد على 36 طعناً من أصل 406

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، بانها أرسلت 528 طعناً بشأن نتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية المختصة للبت فيها، من أصل 872 طعناً قدمت خلال الفترة الماضية.

وقالت المفوضية في تصريح لها، إنه "أرسلنا 528 طعناً بنتائج الانتخابات إلى الهيئة القضائية للبت فيها من أصل 872 طعناً".

وأضافت، أن "الهيئة القضائية ردت 36 طعناً بنتائج الانتخابات من أصل 406 طعون".

ويأتي إرسال الطعون والرد عليها في إطار ضمان النزاهة الانتخابية وطمأنة الناخبين والمراقبين المحليين والدوليين بأن كل الاعتراضات ستتم معالجتها وفق القانون، وقد شهدت الانتخابات الأخيرة تقديم مئات الطعون بسبب ما وصفه بعض المترشحين بـ"مخالفات إجرائية" أو "أخطاء في عد الأصوات"، في حين أكدت المفوضية أنها ملتزمة بالبت فيها دون تأخير.