الأخبار

راصد جوي: منطقة الحارثية تسجل أعلى نسبة في التلوث


أكد الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، تسجيل منطقة الحارثية في بغداد اعلى نسبة في التلوث.

وقال عطية في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن "هذه المنطقة في اشارة الى - الحارثية جانب الكرخ - هي الاعلى تسجيلاً للتلوث حسب صور الاقمار الاصطناعية حاليا".

 

 

هذا ولم تعد السماء البنفسجية التي خيمت فوق بغداد، صباح أمس الثلاثاء حالة عابرة في سجل الأجواء العراقية، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإنذارات البيئية التي بدأت تتحول إلى ما يشبه الحالة الطبيعية في أكبر مدن البلاد.

اللون البنفسجي في مؤشر جودة الهواء يعني أن ما يتنفسه سكان العاصمة غير صحي بدرجة عالية، خصوصاً للأطفال وكبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي. لكن الأخطر أن هذا اللون لم يعد مفاجئاً، بل يأتي متسقاً مع بيانات سابقة أظهرت أن بغداد احتلت في فترات قريبة المرتبة الثانية عالمياً بين أكثر المدن تلوثاً بالهواء، بحسب منصة IQAir السويسرية، مع تسجيل نحو 150 نقطة ضمن فئة “غير الصحي”.

بيان وزارة البيئة الذي صدر مؤخرا حاول أن يضع وصفاً عملياً لما يحدث فوق رؤوس ملايين السكان.

الوزارة تحدثت صراحة عن رصد "بؤر حرق عدة في أطراف ومحيط بغداد"، بعضها في منطقة معسكر الرشيد، وأكدت أنها كثفت جهودها الرقابية منذ الفجر للحد من الانبعاثات الدخانية، ولوحت بإجراءات قانونية وقضائية بحق المخالفين.

البيان ألمح أيضاً إلى نمط بات معروفاً في العاصمة: أنشطة صناعية وحرفية تستغل ساعات الليل لتنفيذ عمليات حرق غير قانونية، بعيداً عن أعين الرقابة المباشرة، لتستيقظ المدينة في الصباح على غطاء كثيف من الدخان والروائح الخانقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يؤكد أن عملية تأمين الحدود الآن هي الأفضل في تاريخ الدولة العراقية
النزاهة تبحث الخروقات التي تتنافى مع الواجبات المنوطة بالإدارات والموظفين
تحرير مختطف واعتقال خاطفيه في عملية أمنية بصلاح الدين
خلال لقائه العيداني.. الشيخ قيس الخزعلي: أهمية الشروع بخطوات جدية لتشكيل الحكومة
الصحة توقف الحجز الإلكتروني لفحص السياقة
الحشد الشعبي يعلن استشهاد منتسب إثر انفجار عبوة ناسفة في صحراء الجزيرة بالأنبار
مصدر يوضح: ما أُشيع عن حريق واسع في الأدلة الجنائية "غير صحيح"
شرطة كربلاء تلقي القبض على 27 مخالفا لشروط الاقامة من جنسيات محتلفة
البنك المركزي يصنف مشاهير السوشيال "مرتفعي المخاطر".. ويعمم قائمة طويلة للمصارف
حول ما حصل في ميسان الجهات الأمنية تضع حدا للروايات المتضاربة بين الأمريكية والإسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك