العتبة الكاظمية توضح موقفها من ما يسمى مبادرة الغرفة الزجاجية

أصدرت العتبة الكاظمية، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، بيانًا بشأن موقفها من مبادرة الغرفة الزجاجية في العاصمة بغداد.

وأوضحت العتبة في بيان أن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول مشاركة العتبة الكاظمية المقدسة في مبادرة الغرفة الزجاجية في بغداد، وتود العتبة المقدسة التأكيد على أنها لا علاقة لها بهذه المبادرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وشددت العتبة على "أهمية تحري الدقة وعدم الزج باسمها في أي نشاطات لا تمت لها بصلة، داعية وسائل الإعلام إلى توخي المسؤولية المهنية عند نشر المعلومات".