القبض على متورطين بحادثة رمي عشوائي أثناء تشييع أحد شيوخ العشائر في ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، عن إلقاء القبض على متورطين بحادثة رمي عشوائي أثناء تشييع أحد شيوخ العشائر في محافظة ميسان.

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال اثنين من الخارجين عن القانون، بعد تورطهما بحادثة الرمي العشوائي خلال تشييع أحد شيوخ العشائر".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية تواصل عمليات البحث والتحري لملاحقة باقي المتورطين".