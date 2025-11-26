الأخبار

الأمن الوطني يفكك شبكات التزوير والفساد المالي ويضبط عصابة في بغداد


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025)، عن تفكيك شبكات التزوير والفساد المالي وضبط عصابة في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أنه "نفذ عمليات نوعية متعددة أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في التزوير والفساد المالي واستهداف أموال المواطنين بطرق احتيالية".

وأضاف أنه "في بغداد، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستناداً إلى القرار القضائي الصادر وفق أحكام المادتين (289) و(298) من قانون العقوبات، تمكنت مفارز الجهاز من الإطاحة بعصابة متخصصة بعمليات التزوير في منطقة المنصور، حيث نُصب كمين أسفر عن استدراج أربعة متهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود".

وأوضح أنه "تم ضبط بحوزة المتهمين الأربعة وثائق وأوراق مزورة تضمنت سندات وبيانات عقارية بأسماء مختلفة، ووكالات عامة وخاصة مزورة، وأختاماً بأسماء متعددة، ضمنها ختم باسم التسجيل العقاري مزور، إضافة إلى طلبات موجهة إلى عدد من الوزارات الحكومية بغرض الحصول على استثناءات وهمية، وبطاقات صادرة من مؤسسات حكومية مزورة، فضلاً عن سيارة غير مسجلة مرورياً".

وأشار البيان إلى أنه "خلال التحقيقات اعترف المتهمون الأربعة بوجود شركاء آخرين ضمن شبكتهم الإجرامية، حيث انتقلت القوة إلى مواقع تواجدهم ونفذت عملية ثانية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين وضبط ما بحوزتهم من مستمسكات مزورة".

ولفت إلى أنه "تم القبض في البصرة على موظف في إحدى الدوائر الحكومية بالجرم المشهود، حيث قام بتزوير البطاقة الموحدة ووضع صورته الشخصية على بطاقة شخص آخر، واستغل هذه الوثيقة المزورة للتقديم على المنافع الاجتماعية في إحدى المؤسسات الحكومية بمبلغ 10 ملايين دينار".

وتابع البيان أنه "في الديوانية، تم تفكيك شبكة تتاجر بالصكوك المصرفية الفارغة وغير القانونية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كانت الشبكة تعرض الصك الواحد للبيع بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار عراقي، وتم إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين وضبط عدد من الصكوك الفارغة بحوزتهما"، مشيراً إلى أنه "جرى تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
