النزاهة : ضبط 9 متهمين بالتجاوز على مقالع حجرية في المثنى


اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّةعن ضبط (9) مُتَّهمين بالتجاوز على المال العام في محافظة المثنى، لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ، خلافاً للقانون.

واشارت الهيئة، في بيان ، إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق المُثنى انتقلت ،بعد ورود معلوماتٍ عن حدوث سرقاتٍ لمقالع غير مجازة ضمن منطقة المقالع في (الجرع) بالمثنى، الى (3) من تلك المقالع غير المجازة، و ضبطت (9) أشخاصٍ أثناء قيامهم بسرقة مادة (الحجر)، و سيَّارة حملٍ مُحمَّلةٍ بتلك المادة".

واضافت :" ان قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين، الذين تمَّ ضبطهم أثناء العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ مُتَّـهمين آخرين في القضيَّة نفسها".

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في السادس من حزيران الماضي أنَّ ملاكاتها في مُحافظة المُثنى تمكَّنت من ضبط (10) مُتَّهمين بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بسرقة مادة الحصى منها.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
