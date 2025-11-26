النزاهة : ضبط 9 متهمين بالتجاوز على مقالع حجرية في المثنى

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّةعن ضبط (9) مُتَّهمين بالتجاوز على المال العام في محافظة المثنى، لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ، خلافاً للقانون.

واشارت الهيئة، في بيان ، إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق المُثنى انتقلت ،بعد ورود معلوماتٍ عن حدوث سرقاتٍ لمقالع غير مجازة ضمن منطقة المقالع في (الجرع) بالمثنى، الى (3) من تلك المقالع غير المجازة، و ضبطت (9) أشخاصٍ أثناء قيامهم بسرقة مادة (الحجر)، و سيَّارة حملٍ مُحمَّلةٍ بتلك المادة".

واضافت :" ان قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين، الذين تمَّ ضبطهم أثناء العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ مُتَّـهمين آخرين في القضيَّة نفسها".

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في السادس من حزيران الماضي أنَّ ملاكاتها في مُحافظة المُثنى تمكَّنت من ضبط (10) مُتَّهمين بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بسرقة مادة الحصى منها.