الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي للسفير الروسي: الانتخابات أكدت وعي العراقيين وحسمت الكتلة الأكبر


 استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، السفيرَ الروسي ألبروس كوتراشيف.

وذكر بيان لمكتب الخزعلي ان السفير الروسي قدم تهانيه بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية، مشيداً بالمشاركة الواسعة التي رافقتها وبانسيابية العملية السياسية.

كما أشاد بالفوز الكبير الذي حققته حركة الصادقون، مؤكداً أنه يعكس حضورها السياسي وتأثيرها المتنامي في الشارع العراقي.

وجدد التأكيد على أن موسكو تدعو إلى عدم التدخل في الشأن العراقي واحترام سيادته، داعياً جميع الدول إلى اتخاذ الموقف ذاته.

من جانبه، أكد الشيخ الخزعلي أن نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس الوعي الكبير لدى الناخب العراقي وارتفاع مستوى المسؤولية السياسية لدى الشباب، الذين أسهموا بشكل واضح في تعزيز المسار الديمقراطي.

كما أوضح أن عملية تشكيل الحكومة ستنطلق بوتيرة أسرع بعد أن حسم الإطار التنسيقي موقفه في تشكيل الكتلة الأكبر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متورطين بحادثة رمي عشوائي أثناء تشييع أحد شيوخ العشائر في ميسان
الأمن الوطني يفكك شبكات التزوير والفساد المالي ويضبط عصابة في بغداد
النزاهة : ضبط 9 متهمين بالتجاوز على مقالع حجرية في المثنى
الشيخ قيس الخزعلي للسفير الروسي: الانتخابات أكدت وعي العراقيين وحسمت الكتلة الأكبر
مستشار حكومي: تمويل مشاريع ريادة بلغ 180 مليار دينار
وزارة التعليم العالي تعلن إعادة فتح التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء
وزارة البيئة تكشف عن خطة للحد من تلوث الأنهار
وزارة التخطيط: نسبة إنجاز المستشفى الجامعي التخصصي في البصرة بلغت 97%
بغداد تتصدر قائمة تلوث الهواء عالميا الان!
حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك