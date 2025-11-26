الشيخ قيس الخزعلي للسفير الروسي: الانتخابات أكدت وعي العراقيين وحسمت الكتلة الأكبر

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، السفيرَ الروسي ألبروس كوتراشيف.

وذكر بيان لمكتب الخزعلي ان السفير الروسي قدم تهانيه بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية، مشيداً بالمشاركة الواسعة التي رافقتها وبانسيابية العملية السياسية.

كما أشاد بالفوز الكبير الذي حققته حركة الصادقون، مؤكداً أنه يعكس حضورها السياسي وتأثيرها المتنامي في الشارع العراقي.

وجدد التأكيد على أن موسكو تدعو إلى عدم التدخل في الشأن العراقي واحترام سيادته، داعياً جميع الدول إلى اتخاذ الموقف ذاته.

من جانبه، أكد الشيخ الخزعلي أن نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس الوعي الكبير لدى الناخب العراقي وارتفاع مستوى المسؤولية السياسية لدى الشباب، الذين أسهموا بشكل واضح في تعزيز المسار الديمقراطي.

كما أوضح أن عملية تشكيل الحكومة ستنطلق بوتيرة أسرع بعد أن حسم الإطار التنسيقي موقفه في تشكيل الكتلة الأكبر.