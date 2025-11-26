مستشار حكومي: تمويل مشاريع ريادة بلغ 180 مليار دينار

أكد مستشار رئيس الوزراء والمدير العام لمديرية الريادة والتميز، حسين فلامرز ، اليوم الأربعاء، أن ريادة متجددة وتمتلك صلاحية إنشاء صندوق ومدينة ذكية للروبوتات، فيما أشار الى أن تمويل مشاريع المبادرة بلغ 180 مليار دينار، وذكر فلامرز للوكالة الرسمية، إن "مبادرة ريادة متجددة بعدما تحولت إلى مديرية وأصبحت إمكانياتها أوسع ،إذ أصبح لها الحق بإنشاء صندوق ومدينة ذكية للروبوتات والمنتوجات العراقية وكذلك تأسيس حاضنة أعمال" ،مشيراً إلى ان "حاضنة الأعمال وتأسيسها ستوفر الدعم الكامل لجميع الأفكار الابتكارية والناشئة لدعمها فنياً وتقنياً ومالياً".

وأضاف ان "صلاحيات ريادة كانت تمنح قرضاً من مليون الى 20 مليون دينار ،إلا أنه إذا كان هناك مشروع بحاجة إلى مبلغ أكبر يحتاج إلى دراسة ويسجل لمدة مع الخبراء الموجودين ضمن ريادة لذلك فرص التمويل المتوفرة من القطاع الخاص والمستثمرين والمصارف".

كما لفت إلى أن "ريادة حاضنة هي تدير وتحسن النظام الإداري وتطور نفسها مع مقتضيات سوق العمل التي تتطور وهذا يحتاج إلى متابعة دائمة لتكيف التغيير مع متطلبات سوق العمل".

وأوضح فلامرز، ان "عدد المسجلين في زيادة وهناك نصف مليون من الذين قدموا على المبادرة ، وبلغ عدد الذين تم تدريبهم 100ألف ،أما الذين حصلوا على قروض فبلغ 12171 والعدد في تزايد".

وتابع ان "مبالغ المشاريع التي تم تمويلها ضمن مبادرة ريادة وصلت إلى 180 مليار دينار ،كانت قيمة القروض التي أعطاها مصرفا الرافدين والرشيد" ،منوهاً بأن "مصرف الرافدين وحده أعطى قروضاً بقيمة 160 مليار دينار".