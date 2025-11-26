وزارة التعليم العالي تعلن إعادة فتح التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء، حيث ذكرت الوزارة في بيان ، أنه "تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني إلى الدراسة المسائية لقبول الطلبة من ذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث والذين ليس لديهم قبول ضمن القناة للسنة الدراسية 2026/2025".

وأضافت أن "التقديم يشمل خريجي الدراسة الإعدادية والمهنية بفروعها وتخصصاتها كافة وخريجي الوقفين والدراسات الإسلامية ومعاهد الحرف والفنون الجميلة من فئات ذوي الشهداء للقبول على وفق التخصص المناظر".

كما لفتت الوزارة إلى أن "التقديم يكون إلكترونياً (https://dirasat.mohesr.gov.iq) ويستمر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 2025/12/2، وستتولى مؤسسة الشهداء المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين، فيما سيتم إدخال درجات الاختبار من الكليات والأقسام المشمولة بالقبول المباشر التي قدم إليها الطالب ضمن الاستمارة الإلكترونية بعد إجراء المقابلة والاختبار".