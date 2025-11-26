وزارة التخطيط: نسبة إنجاز المستشفى الجامعي التخصصي في البصرة بلغت 97%

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن فرق المتابعة الميدانية التابعة لها أجرت زيارة إلى مشروع المستشفى الجامعي التخصصي في منطقة البراضعية بمحافظة البصرة، مؤكدة أن المشروع سيدخل الخدمة خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن بلغت نسبة الإنجاز فيه 97%، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، أن "المشروع يُعد أحد أهم المشاريع الصحية في محافظة البصرة؛ نظرًا لما يتضمنه من بنايات ومرافق تخصصية متكاملة، إذ يتألف المبنى الرئيس من 15 طابقًا إضافة إلى طابقين تحت الأرض (سرداب)، ويضم 9 صالات للعمليات، فضلًا عن مجمع سكن الأطباء الذي يحتوي على 75 وحدة سكنية موزعة على طابقين، إلى جانب منظومات الخدمات الميكانيكية والكهربائية والأعمال الخارجية".

وأضاف، أن "المشروع يشمل أيضًا مبنى الطوارئ، والعيادات الخارجية، والبناية الخدمية، وبناية الخزانات، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 406 أسرّة، بما يعزز قدرته على تقديم الخدمات لآلاف المواطنين في البصرة والمحافظات المجاورة".

وتابع، "يتضمن المشروع قسم الإسعاف الفوري المؤلف من أربعة طوابق، والقسم الاستشاري المكوّن من أربعة طوابق، إضافة إلى ثلاثة مداخل رئيسية لتسهيل حركة المراجعين والملاكات الطبية، وتشمل الأعمال النهائية الجارية حاليًا إجراء الفحوصات الفنية واستكمال نصب عدد من الأجهزة والمعدات الطبية".

كما أكدت وزارة التخطيط، أن "الهدف من إنشاء المستشفى الجامعي التخصصي يتمثل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية والطبية في محافظة البصرة، وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات السكان، إلى جانب دعم القطاع الأكاديمي وخدمة طلبة التخصصات الطبية".