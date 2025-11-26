الأخبار

حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار إلى (30-40) كم/س في المنطقة الوسطى مُسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 19، دهوك وأربيل 20، نينوى 21، كركوك والأنبار 23، ديالى وصلاح الدين 24، بغداد 25، كربلاء المقدسة وواسط 26، النجف الأشرف وبابل والديوانية وميسان 27، ذي قار والمثنى 28، والبصرة 29". وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كما لفت إلى، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

كذلك أوضح البيان، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأحد القادم، حيث سيكون الطقس صحواً في المنطقين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية، مع فرصة لهطول زخات مطر تكون رعدية في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

