الطيران المدني: انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني اليوناني إلى العراق الشهر المقبل

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، أن أولى رحلات الناقل الوطني اليوناني ستنطلق إلى العراق مطلع الشهر المقبل، حيث ذكر بيان لسلطة الطيران، أن "يوم الرابع من كانون الأول المقبل سيشهد تشغيل أولى رحلات الناقل الوطني اليوناني Air Mediterranean باتجاه العراق بمعدل رحلتين أسبوعياً إلى مطار بغداد الدولي، ورحلة أسبوعية واحدة إلى مطار أربيل الدولي"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحركة الجوية وتوسيع خيارات النقل أمام المسافرين".

وأضاف، أن "رئيس سلطة الطيران المدني، بنكين ريكاني، أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات واجتماعات مثمرة مع السفير اليوناني لدى العراق، جورجيوس ألمانوس، والتي أسفرت عن تفعيل هذا التعاون وتسهيل دخول النواقل الوطنية اليونانية إلى الأجواء العراقية".

كما أوضح أن "المتابعة الحثيثة من قبل قسم النقل الجوي أسهمت في إطلاق هذا الخط الجديد، الذي من المتوقع أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، ويوفر خدمات نقل جوي أكثر سلاسة للمسافرين، بما يعكس حرص العراق على تطوير قطاع الطيران وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي".