عمليات بغداد: ردم وكسر 21 بحيرة أسماك مخالفة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن ردم وكسر 21 بحيرة أسماك مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية في أطراف بغداد، حيث ذكرت القيادة في بيان، أنه "بهدف الحفاظ على الحصص المائية المخصصة لسقي المزروعات وتقليل الهدر الحاصل فيها واستكمالاً لواجبات الدعم والإسناد للدوائر الحكومية ضمن حملتها المستمرة، تواصل تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشرة) والأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز (الموارد المائية) واجباتها لمتابعة البحيرات غير المجازة".

وأضافت ان "الحملة أسفرت عن كسر وردم أكتاف 21 بحيرة أسماك بالإضافة الى رفع التجاوزات على الأنهر الإروائية خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك ضمن مناطق قضاء (الطارمية، المحمودية، المدائن) بجانبي الكرخ والرصافة".