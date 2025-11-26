وزارة التخطيط تعلن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق

أعلن وزير التخطيط، محمد تميم، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، فيما أشار الى أن عدد سكان العراق بلغ 46.118.793 نسمة، حيث ذكر تميم في المؤتمر الصحفي للإعلان النهائي عن نتائج التعداد العام للسكان في العراق والذي عقده اليوم، إن "الوزارة بعد إنجازها المعلومات وتحليل المعلومات التي حصلنا عليها من خلال هذا التعداد الذي يعد الأول منذ 37 عاماً وربما سيكون هذا آخر تعداد سكاني جرى وفق الآليات التقليدية وستكون التعدادات القادمة هي عبارة عن تعدادات سجلية باعتبار أن هذا التعداد جرى وفق أسس تكنولوجيا حديثة وتم إحصاء كل العراقيين في داخل العراق"، مبينا ان "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستقوم بإعداد خطة متكاملة لإحصاء العراقيين في الخارج وفقاً لقانون التعداد العام للسكان في العراق".

وأضاف ان "هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية حصلت من خلال هذا التعداد على كم هائل من المعلومات التي ستكون بوصلة للخطط التنموية للحكومة العراقية والمفتاح الرئيس لوضع المشاريع في أماكنها الحقيقية إضافة إلى ما سيطلع عليه الباحثون من تفاصيل ومعلومات ستكون هي الخريطة التي ترسم السياسات التي تبنى على عدد السكان وتواجد السكان والمراكز الحضرية للسكان".

كذلك أكد ان "إجمالي الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين و54 ألفاً و385 أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في العراق 46.118.793 فرداً لحظة إجراء التعداد في حينها"، مشيرا الى ان "عدد السكان الأجانب المتواجدين في العراق بلغ 340.131 شخصاً".

كما أوضح ان "عدد السكان الإجمالي من العراقيين عدا الأجانب بلغ 45 مليوناً و778 بواقع 23 مليوناً و161 للذكور بنسبة 50.2 بالمئة من السكان، وعدد الإناث بلغ 22 مليوناً و957 ألف بنسبة 49.8 من السكان"، موضحا ان "عدد الأسر التي يرأسها الرجل أكثر من 7 ملايين أسرة وعدد الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 آلاف أسرة".

وذكر ان "متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ 5.7 أفراد وهذه الأسر تتفاوت بين محافظة وأخرى حيث سجلت بعض المحافظات الجنوبية عدداً كبيراً للأسرة يختلف عن أعداد الأسر في غرب وشمال العراق"، لافتا الى ان "نسبة النمو السكاني بلغت 2.5 بالمئة وعدد الأفراد ضمن الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة يبلغ 16.555.000 بالنسبة من السكان 35.9 بالمئة وهذا مؤشر كبير يشير إلى أن المجتمع العراقي مجتمع شاب واعد في مقتبل العمر".

فيما بيّن ان "عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية وهي فئة العمل بين 15 و 64 سنة يبلغ 27.875.000 بنسبة 60.4 بالمئة وهذا يعني ان العراق دخل الهبة الديمغرافية للمجتمع"، مشيرا الى ان "عدد الأفراد بعمر 65 سنة فأكثر بلغ 1.688.000 نسمة بنسبة 3.6 بالمئة من السكان".

وأكد ان "معدل الإعالة العمرية 65 ومعدل الإعالة العمرية للأطفال 59 ومعدل الإعالة للكبار 6"، لافتا الى ان "نسبة السكن الملك والمجاني مع الوالدين بلغت 72% وإيجار خاص 19% وإجمالي عدد المساكن 8.34.000 مسكن هذا بما يتعلق بالأبنية الخاصة عدا الأبنية الحكومية والدوائر الرسمية والمعسكرات التي تمتلكها الجهات الأمنية من وزارتين الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى".

كما أشار الى "أننا استكملنا المعلومات على مستوى المحافظات وأصبحت جاهزة وستسلم للمحافظ على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية والمحلة والقصبات والتي تتضمن تحليلاً سكانياً متكاملاً لعدد الأسر مع عدد الأفراد وعدد المؤسسات الخدمية المتواجدة في هذه المنطقة"، موضحا ان "المرحلة الثانية ستتضمن تحليلاً لما ستحتاجه هذه المناطق من خدمات ستزود بها الحكومات المحلية لكي تكون هي الأساس في وضع الخطط التنموية".

وأوضح ان "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستشرع اعتباراً من الأسبوع المقبل بتوزيع هذه البيانات والمعلومات على جميع المؤسسات الرسمية من ضمنها المحافظات والوزارات والرئاسات".