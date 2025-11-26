وزارة الإعمار والاسكان: وصول الوجبة الأولى من الخطوط الناقلة لمشروع ماء الكفل في بابل

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن وصول الوجبة الأولى من الخطوط الناقلة لمشروع ماء الكفل في بابل، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم وصول الوجبة الأولى من الخطوط الناقلة (لمشروع ماء الكفل) في محافظة بابل، ويُعَدُ من المشاريع الاستراتيجية المُدرجة ضمن البرنامج الحكومي"، مبينة أن "نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع بلغت 51%، متخطية بذلك النسبة المخطط لها".

وأضافت أن "المشروع يُنفذ بإشراف المديرية العامة للماء، وسيعمل بطاقة تصميمية تبلغ (4000) م3 / ساعة، لتوفير الماء الصالح للشرب لـ (150) ألف نسمة من أهالي القضاء والقرى التابعة له"، مشيرة إلى أن "الخطوط الناقلة تصل لأكثر من (60) كم".