الشيخ همام حمودي يؤكد للسفير البريطاني حرص القوى السياسية على تبني رؤية مسؤولة بمستوى التحديات

استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس تحالف /ابشر ياعراق/، عرفان صديق السفير البريطاني لدى بغداد، الذي نقل تهاني المملكة المتحدة بنجاح الانتخابات وما رافقها من اجواء تنافسية ومشاركة شعبية واسعة ، عكست نضج المسار الديمقراطي في البلاد.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب حمودي ، بحث تطورات المشهد السياسي، ومسار الحوارات بين القوى الوطنية، واهمية ضمان عبور سلس نحو تشكيل سلطات قوية تعبّر عن ارادة الناخبين.

و اكد الشيخ حمودي حرص القوى السياسية على تبني رؤية مسؤولة تعزز الاستقرار وتضع حلولاً واقعية للتحديات الاقتصادية والخدمية والامنية التي تواجه البلاد، وفق مسار سياسي متوازن يحفظ سيادة العراق ويعزز دوره الاقليمي.

من جهته، ابدى السفير عرفان صديق استعداد بلاده لمساندة العراق في تعزيز استقراره وحراكه التنموي، بما ينسجم مع اولويات الحكومة المقبلة.