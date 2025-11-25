الأخبار

الشيخ همام حمودي يؤكد للسفير البريطاني حرص القوى السياسية على تبني رؤية مسؤولة بمستوى التحديات


استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس تحالف /ابشر ياعراق/، عرفان صديق السفير البريطاني لدى بغداد، الذي نقل تهاني المملكة المتحدة بنجاح الانتخابات وما رافقها من اجواء تنافسية ومشاركة شعبية واسعة ، عكست نضج المسار الديمقراطي في البلاد.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب حمودي ، بحث تطورات المشهد السياسي، ومسار الحوارات بين القوى الوطنية، واهمية ضمان عبور سلس نحو تشكيل سلطات قوية تعبّر عن ارادة الناخبين.

و اكد الشيخ حمودي حرص القوى السياسية على تبني رؤية مسؤولة تعزز الاستقرار وتضع حلولاً واقعية للتحديات الاقتصادية والخدمية والامنية التي تواجه البلاد، وفق مسار سياسي متوازن يحفظ سيادة العراق ويعزز دوره الاقليمي.

من جهته، ابدى السفير عرفان صديق استعداد بلاده لمساندة العراق في تعزيز استقراره وحراكه التنموي، بما ينسجم مع اولويات الحكومة المقبلة.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
