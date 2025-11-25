اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط ادوية بشرية مع سكائر معدة للتهريب في منفذ القائم.

وذكرت الهيئة في بيان:" ان مفارز مديرية منفذ القائم الحدودية تمكنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب (أدوية بشرية متنوعة) مخبأة بطريقة احترافية داخل عجلتين لنقل المسافرين وتم القاء القبض على سائقيهما ".

وفي سياق متصل تم ضبط كمية كبيرة من (السكائر) مخبأة في عجلة أخرى داخل قمرة القيادة حاول سائقها تهريبها وادخالها دون موافقات اصولية .

واكدت :" ان عمليات الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وموظفي مركز الكمرك ومركز شرطة الكمرك وشعبة التراخيص والاستخبارات وشعبة مخدرات المنفذ".

واوضحت انه:" تم تنظيم محاضر ضبط اصولية واحالة المتهمين مع المواد الى مركز شرطة كمرك القائم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة "