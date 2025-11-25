الرئيسية
الأخبار
سماع دوي انفجار في محافظة ميسان
وكالة انباء براثا
115
2025-11-25
آخر الاضافات
ضبط ادوية بشرية مع سكائر معدة للتهريب في منفذ القائم
سماع دوي انفجار في محافظة ميسان
نزاهة مجلس البصرة :مستشفى الدير الذي افتتحه وزير النفط لم يستكمل حتى اليوم وكان للدعاية الانتخابية
مكافحة المخدرات في نينوى تضبط 51 كغم من الكبتاغون وتفكك شبكة تهريب
التربية تقرر ايقاف العمل بـ "الصفوف الذهبية" في المدارس الأهلية
رئيس الجمهورية والسيد عادل عبد المهدي يؤكدان اهمية استمرار الحوارات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
السامرائي والفياض يبحثان مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات وملفات المرحلة المقبلة
نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور العراق
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
وزيرة المالية تؤكد ضرورة دعم خطوات إعادة تأهيل مطار بغداد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى شهادة الزهراء عليها السلام
832
حالة الطقس: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
471
محافظة بغداد تعطل الدوام غداً الثلاثاء
423
توجيهات عليا للقبض على قتلة مدير كهرباء السلام.. حملات دهم مكثفة في ميسان
402
الكربولي: شخص في الإطار السني لا يمكن الوثوق به.. واجتمع معهم ليفرقهم
368
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
