نزاهة مجلس البصرة :مستشفى الدير الذي افتتحه وزير النفط لم يستكمل حتى اليوم وكان للدعاية الانتخابية

كشفت رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي،ان المستشفى الذي افتتحه وزير النفط في قضاء الدير قبل الانتخابات الماضية، بحجة انشائه على حساب المنافع الاجتماعية، لم يستكمل حتى اليوم ولم يسلَّم إلى وزارة الصحة بشكل رسمي.

وبيّنت بعد لقاءاتها مع أهالي الدير ، بحسب بيان لمكتبها الاعلامي :" ان المشروع استُخدم كتسويق انتخابي لا أكثر، إذ ما يزال المستشفى غير مؤهل للعمل ولا يقدم أي خدمات طبية، رغم مراسم الافتتاح السابقة".

وأكدت الناهي :" أن لجنة النزاهة ستتابع الملف وتدقق إجراءات التمويل والتنفيذ، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي تستغل احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب انتخابية".