مكافحة المخدرات في نينوى تضبط 51 كغم من الكبتاغون وتفكك شبكة تهريب

تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في نينوى من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط 51 كغم من مادة الكبتاغون المخدرة.

وقال مصدر في مكافحة المخدرات إن "العملية تعدّ من أكبر العمليات من نوعها في العراق، حيث تم تفكيك شبكة تهريب دولية تعمل على نقل المخدرات إلى مناطق مختلفة".

واوضح أن" العملية اسفرت عن القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في الشبكة، الذي كان يشرف على عمليات التهريب، لافتآ، أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن مزيد من المتورطين في هذه الجريمة