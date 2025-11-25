رئيس الجمهورية والسيد عادل عبد المهدي يؤكدان اهمية استمرار الحوارات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء الاسبق السيد عادل عبد المهدي ، اهمية استمرار الحوارات الوطنية بين مختلف القوى ، بما يسهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء في بغداد، رئيس مجلس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي..وفي مستهل اللقاء، قدّم عبد المهدي تعازيه الى الرئيس بوفاة شقيقه شمال جمال رشيد، معربا عن مواساته للعائلة الكريمة في هذا المصاب".

واضاف البيان :" ان اللقاء شهد بحث آخر مستجدات المشهد السياسي في البلاد ،و التأكيد على اهمية استمرار الحوارات الوطنية بين مختلف القوى ، بما يسهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تحقيق طموحات المواطنين وترسيخ الاستقرار في البلاد سياسيا واقتصاديا وامنيا ".