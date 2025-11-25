الأخبار

نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور العراق


أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة قريبة لنائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، مايكل ريغاس، إلى تركيا والعراق و"إسرائيل".

وقالت الخارجية في بيان، "سيزور نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، مايكل ريغاس، تركيا والعراق و"إسرائيل" في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، وسيتوقف في إسطنبول وبغداد وأربيل والقدس".

وتؤكد زيارة نائب الوزير ريغاس، وفق البيان، "التزام الولايات المتحدة بتعزيز الاستقرار والأمن والحرية الدينية والازدهار في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان، ان "ريغاس سيقود وفد الولايات المتحدة في تركيا للاحتفال بالذكرى 1700 لمجمع نيقية الأول. وسيحضر نائب الوزير اجتماعات مع نظرائه الأتراك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، كما سيلتقي بالبطريرك المسكوني برثلماوس الأول".

وفي العراق، سيلتقي نائب الوزير مع مسؤولين عراقيين، ويقوم بجولة في المرافق الدبلوماسية الأميركية، ويفتتح القنصلية العامة الجديدة في أربيل، بحسب البيان.

وأتمت الخارجية، بالقول: "وتهدف زيارة نائب وزير الخارجية إلى إسرائيل إلى تأكيد العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة في حين تعمل على تعزيز المرافق الدبلوماسية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
