وزيرة المالية تؤكد ضرورة دعم خطوات إعادة تأهيل مطار بغداد

أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني 2025 )، ضرورة دعم خطوات إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للوزارة إن "سامي ترأست اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي".

واضاف البيان كما "شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم كل من وكيل وزارة التخطيط و مدير عام إدارة المطارات، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل، إلى جانب المديرين العامين لدوائر المحاسبة، والموازنة، والدين العام في وزارة المالية".

​وتابع "كما تم خلال اللقاء بحث الجوانب الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، حيث ركز المجتمعون على تحديد آليات العمل وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الإجراءات وتسريع وتيرة التأهيل بما ينسجم مع المعايير المطلوبة".

​وأكدت وزيرة المالية خلال الاجتماع، على "أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات القطاعية ذات الصلة"، مشددة على "ضرورة تضافر الجهود لدعم خطوات إعادة التأهيل وفقاً للمتطلبات الحكومية وخطط العمل المعتمدة، وبما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في العراق"، وفقا لبيان الوزارة.