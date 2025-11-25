الإطار التنسيقي يناقش آخر المستجدات المتعلقة بالإستحقاقات الدستورية والسياسية للمرحلة المقبلة".

رحب الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، بتشكيل المجلس السياسي الوطني الممثل للقوى السنية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للإطار ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الإعتيادي الـ 251، في مكتب هادي العامري، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بالإستحقاقات الدستورية والسياسية للمرحلة المقبلة".

وشهد الاجتماع، بحسب البيان "مناقشة المعايير والمقومات الأساسية لمنصب رئيس الوزراء، وآلية إختياره داخل الإطار، بما يضمن إعتماد معايير وطنية واضحة تُراعي الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة".

كما إستمع المجتمعون "للتقرير المقدم من اللجنتين القياديتين اللتين شكلهما الإطار في الإجتماع السابق، وتم الإتفاق على إستمرار عملهما وإستكمال مهامهما في تقييم المرشحين، ومناقشة الإستحقاقات الوطنية".

وهنأ الإطار التنسيقي "بتشكيل المجلس السياسي الوطني،" معتبراً هذه "الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو تعزيز العمل السياسي المنظم، وتوحيد الرؤى الوطنية،"مؤكداً في الوقت ذاته "الإلتزام التام بالإستحقاقات الدستورية والمُدد الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة، بما يحفظ الإستقرار السياسي ويحترم إرادة الناخبين".