الأخبار

القائد العام يمنح قدماً 6 أشهر لضباط الداخلية والدفاع ومكافحة الإرهاب (وثيقة)


أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً بمنح قدم لمدة 6 أشهر لعدد كبير من الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم بمناسبة الاحتفالات بيوم النصر العراقي 10 كانون الأول المقبل.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر أسكندر وتوت، في بيان، اليوم الإثنين (24 تشرين الثاني 2025 )، أنه: "قد تابع هذا الملف بشكل مكثف مع مكتب رئيس الوزراء، "مشدداً على "أهمية شمول أكبر عدد ممكن من الضباط والموظفين بهذا الامتياز لتحفيزهم وتقدير تضحياتهم في سبيل الوطن ودفاعهم عن ترابه والمقدسات".

وأضاف "قد أثمرت المتابعة النيابية عن تضمين هذه الفئات ضمن قرار المنحة".

وشمل قرار القدم نحو ستة آلاف ضابط من رتب الفريق الركن الى الملازم الأول.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزيرة المالية تؤكد ضرورة دعم خطوات إعادة تأهيل مطار بغداد
الإطار التنسيقي يناقش آخر المستجدات المتعلقة بالإستحقاقات الدستورية والسياسية للمرحلة المقبلة".
القائد العام يمنح قدماً 6 أشهر لضباط الداخلية والدفاع ومكافحة الإرهاب (وثيقة)
حيدر الملا: رئاسة البرلمان تحتاج زعيماً سنياً لا ممثلاً حزبياً
ابتزاز علني داخل ضريبة الفلوجة.. مواطنون يطالبون بغداد بإنهاء "سلطة المجموعة النافذة"
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
الاستخبارات العسكرية تضبط أسلحة وعبوات ناسفة في صلاح الدين
وزير العمل يعلق على نتائج التحقيق باختفاء اموال صندوق الرعاية
بالوثيقة.. المفوضية تصادق رسمياً على استبعاد مهند الخزرجي بعد ثبوت تاسيسه لواء وهمياً
الأكاديمية الرقمية تعلن تخرج دورتها الأولى ضمن برنامج تطوير المهارات الرقمية لموظفي الدولة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك