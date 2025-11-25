القائد العام يمنح قدماً 6 أشهر لضباط الداخلية والدفاع ومكافحة الإرهاب (وثيقة)

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً بمنح قدم لمدة 6 أشهر لعدد كبير من الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم بمناسبة الاحتفالات بيوم النصر العراقي 10 كانون الأول المقبل.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر أسكندر وتوت، في بيان، اليوم الإثنين (24 تشرين الثاني 2025 )، أنه: "قد تابع هذا الملف بشكل مكثف مع مكتب رئيس الوزراء، "مشدداً على "أهمية شمول أكبر عدد ممكن من الضباط والموظفين بهذا الامتياز لتحفيزهم وتقدير تضحياتهم في سبيل الوطن ودفاعهم عن ترابه والمقدسات".

وأضاف "قد أثمرت المتابعة النيابية عن تضمين هذه الفئات ضمن قرار المنحة".

وشمل قرار القدم نحو ستة آلاف ضابط من رتب الفريق الركن الى الملازم الأول.