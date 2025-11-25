حيدر الملا: رئاسة البرلمان تحتاج زعيماً سنياً لا ممثلاً حزبياً

أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، أن موقع رئاسة مجلس النواب هو "استحقاق للمكون السني" وليس حكراً على حزب واحد داخله، مشيراً إلى أن مخرجات "المجلس السياسي الوطني" رسخت هذا المبدأ بشكل واضح.

وقال الملا في تصريح متلفز، إن "تحالف العزم حريص على تثبيت قاعدة أن رئاسة البرلمان تمثل الموقع السني الأول، ويجب أن تكون لزعامة قادرة على قيادة المجلس وإدارة التوازنات وتحقيق البرنامج الانتخابي للقوى السنية وفي الإطار الوطني العام".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت أن حزب تقدم لم يعد الممثل الوحيد للحالة السنية"، لافتاً إلى أن تحالف العزم يمتلك قيادة قادرة على تولي هذا الموقع وإدارته بكفاءة.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، قال الملا: "لا نستطيع أن نتكلم في المنطق في زمن اللامنطق"، مؤكداً أن "على حزب تقدم، إن كان يريد رئاسة البرلمان، أن يقدم رئيسه محمد الحلبوسي للمنصب".

وختم الملا بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قيادية واضحة داخل البيت السني، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة، وبما يعكس التمثيل الحقيقي للمكون.