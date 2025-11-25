ابتزاز علني داخل ضريبة الفلوجة.. مواطنون يطالبون بغداد بإنهاء "سلطة المجموعة النافذة"

ناشد مواطنون من مدينة الفلوجة، اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني 2025 )، الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لوقف الابتزاز العلني" داخل دائرة ضريبة الفلوجة، مؤكدين أن الدائرة تحوّلت خلال الأشهر الأخيرة إلى "مركز جباية غير رسمي" يفرض مبالغ مالية على المراجعين مقابل إنجاز معاملاتهم.

وقال مصدر من داخل الدائرة، إن "مجموعة نافذة داخل ضريبة الفلوجة تتحكم بمسار المعاملات وتفرض أموالاً على المواطنين تحت ذرائع مختلفة"، مشيراً إلى أن "الامتناع عن الدفع يعني بقاء المعاملة معلّقة لأيام وربما أسابيع".

وأضاف المصدر أن "الثراء الفاحش أصبح واضحاً على بعض الموظفين، إضافة إلى أشقاء وزوجات مدير الدائرة وموظفة بارزة فيها".

وبيّن مواطنون أن "المراجعين يُجبرون على دفع مبالغ محددة لوسطاء معروفين داخل المبنى"، لافتين إلى أن "الابتزاز أصبح يمارَس بلا خوف أو محاسبة".

وطالب الأهالي الحكومة الاتحادية بـ"إقالة الإدارة الحالية وإحالة الملف فوراً إلى لجان تدقيقية من هيئة النزاهة للتحقق من مصادر أموالهم خلال الفترة الأخيرة بعد تضخمها بشكل لافت يثير الشبهات"، محذّرين من "تفاقم الفساد في حال استمرار الصمت الرسمي".