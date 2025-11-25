القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني

أعلنت القوى السنية عن تشكيل المجلس السياسي الوطني بهدف إنهاء حالة التشظي وإعطاء زخما اقوى للتفاوض على استحقاقات المكون.

فجّرت القوى السُّنية مفاجأة سياسية بإعلان تشكيلِ اتحادٍ يضم معظم القوى البارزة سنيًّا بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.. الكيان الجديد الذي حمل اسم "المجلس السياسي الوطني" تسعى الأحزاب السُّنية من خلاله إلى تعزيزِ حضورِها في مسارِ التفاوض مع القوى السياسية الأخرى، بهدف نيل استحقاقاتها السياسية وتسريع حسم منصب رئاسة البرلمان.