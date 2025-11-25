الاستخبارات العسكرية تضبط أسلحة وعبوات ناسفة في صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني 2025 )، عن ضبط أسلحة وعبوات ناسفة في جحور عناصر داعش بمحافظة صلاح الدين وشرقها.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة 21 ولواء مغاوير 87 تمكنت من مداهمة جحور قديمة لعناصر داعش في منطقة العيث بصلاح الدين".

وأضافت أن "مفارزها ضبطت 6 أحزمة ناسفة، و41 عبوة ناسفة محلية الصنع، و2 جلكان سي فور ومواد تفجير مختلفة"، مشيراً إلى أنه "تم مداهمة جحر آخر في منطقة وادي الشاي، كان يستخدم سابقاً من قبل التنظيم، وضبط بداخله صواعق تفجير، وعتاد سلاح متوسط، وبطاريات تفجير، ومواد غذائية ومستلزمات طبية".

ولفتت مديرية الاستخبارات العسكرية إلى أن "مفارز هندسة ميدان الفرقة واللواء قامت بتدمير الجحور موقعياً ورفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها، لضمان عدم استخدامها مستقبلاً في أعمال إرهابية".