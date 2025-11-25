وزير العمل يعلق على نتائج التحقيق باختفاء اموال صندوق الرعاية

ثمن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني 2025 )، بتحقيق هيئة النزاهة الاتحادية بشأن التحري حول مصير 2.5 ترليون دينار لحساب صندوق الرعاية الاجتماعية.

وقدم الأسدي في تغريدة لى حسابه في منصة (أكس)،، "شكره لمنتسبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ما أبدوه من حرص والتزام في أداء واجباتهم".

وأكد الأسدي على "ضرورة العمل المشترك لحماية حقوق المستفيدين وصون المال العام".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، قد كشف بوقت سابق اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعمال فريق التقصّي والتحرّي الذي شُكل بصورة فوريَّة عقب تداول معلوماتٍ واسعةٍ في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شبهاتٍ حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدَّر بتريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة.

وبحسب الهيئة، فقد أظهرت النتائج بشكلٍ قاطـعٍ وواضـحٍ أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل، وهو مودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّـة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.

وكان الأسدي، قد صرح في مقابلة تلفزيونية؛ بأنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار (قرابة ملياري دولار) من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.