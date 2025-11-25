الأخبار

بالوثيقة.. المفوضية تصادق رسمياً على استبعاد مهند الخزرجي بعد ثبوت تاسيسه لواء وهمياً


قررت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، استبعاد مهند الخزرجي بعد ثبوت تاسيسه لواء وهمياً.

وجاء في وثيقة لمجلس المفوضية ، ان "مجلس المفوضين قرر :

أولاً : المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق اهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 المشكلة بالامر الوزاري (79) في 16 تموز 2025 بالعدد 234 في 25 تشرين الثاني 2025 المتضمنة :

الغاء المصادقة عن المرشح (مهند جبار سالم الخزرجي ) ضمن الحزب السياسي (منظمة بدر) في محافظة بغداد تسلسل (3) لمخالفته احكام المادة (8/ثالثاً ) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل التي اشترط توافر شرط (حسن السيرة والسلوك) في المرشح والمادة (37/ثانياً ) من القانون المذكور وقواعد السلوك عن المفوضية العليا للانتخابات وتكاليف دائرة العمليات والتكنولوجيا المعلومات بحجب الأصوات التي حصل عليها في يوم الاقتراع واصواته ضمن القائمة التي رشح من ضمنها".

 

 

