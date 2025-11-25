الأكاديمية الرقمية تعلن تخرج دورتها الأولى ضمن برنامج تطوير المهارات الرقمية لموظفي الدولة

أعلنت الأكاديمية الرقمية في العراق ، اليوم الثلاثاء، عن تخرج 31 متدرباً من دورتها الأولى في الجامعة التكنولوجية ،فيما أشارت إلى أن هذه الدورة ستستمر مع المعاهد والجامعات في عموم محافظات العراق، إذ ذكر مستشار رئيس مجلس الوزراء للذكاء الاصطناعي والاتصالات، حسن الخطيب، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الجامعة التكنولوجية نظمت حفل تخرج لـ31 متدرباً من الدورة الأولى للأكاديمية الرقمية التي بدأنا العمل بها منذ أكثر من سنة في مكتب رئيس الوزراء، ولدينا مجلس استشاري متكون من مختصين في القطاع الخاص والجامعات ،إضافة إلى المنظمات الدولية التي شاركت بوضع البرامج".

وأضاف أن "البرنامج الأول التدريبي لتدريب الكوادر في مؤسسات الدولة التي لا تعرف استعمال الحاسبات، تم تدريبهم فيه على مبادئ استعمال الحاسبات والتطبيقات الأساسية للحاسبة" ،مبيناً أن "هذه الدورة ستستمر مع المعاهد والجامعات العراقية وفي عموم محافظات العراق، ولدينا مشروع مع جامعة البصرة قريباً، وكذلك مع جامعة بغداد ،ونحن في طور وضع الترتيبات".

كذلك أوضح أن "الموظفين الذين تجاوزوا الدورة الأولى يمكنهم الدخول في دورات أخرى متطورة، ونعمل عليها مع الجامعات والمعاهد".

بالمقابل، ذكر رئيس الجامعة التكنولوجية محسن نوري حمزة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجامعة التكنولوجية استضافت الدورة الخاصة بمحو الأمية في مجال الحاسوب" ،مشيراً إلى أن "الدورة منظمة ومعدة بالكامل من قبل رئاسة الوزراء وبإشراف مستشار رئيس الوزراء حسن الخطيب".

وتابع أن "الجامعة التكنولوجية وضمن توجهاتها تعمل لخدمة المجتمع، ومن مسؤولياتنا استضافة هذه الدورات، ونحن مستمرون بالتعاون مع مجلس الوزراء لاستضافة هذه الدورات إن كانت في مجال الحاسوب أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

فيما أشار إلى أن "الجامعة التكنولوجية لها دور في تخريج الكوادر المؤهلة التي تعمل في المفاصل المختلفة في البلد" ،مبدياً "استعداد الجامعة التكنولوجية لاستضافة أي مؤسسة بحاجة إلى هكذا نوع من الدعم كتوفير قاعات وتدريسيين وبنى تحتية".