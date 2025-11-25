الأخبار

الأكاديمية الرقمية تعلن تخرج دورتها الأولى ضمن برنامج تطوير المهارات الرقمية لموظفي الدولة


 

أعلنت الأكاديمية الرقمية في العراق ، اليوم الثلاثاء، عن تخرج 31 متدرباً من دورتها الأولى في الجامعة التكنولوجية ،فيما أشارت إلى أن هذه الدورة ستستمر مع المعاهد والجامعات في عموم محافظات العراق، إذ ذكر مستشار رئيس مجلس الوزراء للذكاء الاصطناعي والاتصالات، حسن الخطيب، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الجامعة التكنولوجية نظمت حفل تخرج لـ31 متدرباً من الدورة الأولى للأكاديمية الرقمية التي بدأنا العمل بها منذ أكثر من سنة في مكتب رئيس الوزراء، ولدينا مجلس استشاري متكون من مختصين في القطاع الخاص والجامعات ،إضافة إلى المنظمات الدولية التي شاركت بوضع البرامج".

وأضاف أن "البرنامج الأول التدريبي لتدريب الكوادر في مؤسسات الدولة التي لا تعرف استعمال الحاسبات، تم تدريبهم فيه على مبادئ استعمال الحاسبات والتطبيقات الأساسية للحاسبة" ،مبيناً أن "هذه الدورة ستستمر مع المعاهد والجامعات العراقية وفي عموم محافظات العراق، ولدينا مشروع مع جامعة البصرة قريباً، وكذلك مع جامعة بغداد ،ونحن في طور وضع الترتيبات".

كذلك أوضح أن "الموظفين الذين تجاوزوا الدورة الأولى يمكنهم الدخول في دورات أخرى متطورة، ونعمل عليها مع الجامعات والمعاهد".

بالمقابل، ذكر رئيس الجامعة التكنولوجية محسن نوري حمزة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجامعة التكنولوجية استضافت الدورة الخاصة بمحو الأمية في مجال الحاسوب" ،مشيراً إلى أن "الدورة منظمة ومعدة بالكامل من قبل رئاسة الوزراء وبإشراف مستشار رئيس الوزراء حسن الخطيب".

وتابع أن "الجامعة التكنولوجية وضمن توجهاتها تعمل لخدمة المجتمع، ومن مسؤولياتنا استضافة هذه الدورات، ونحن مستمرون بالتعاون مع مجلس الوزراء لاستضافة هذه الدورات إن كانت في مجال الحاسوب أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

فيما أشار إلى أن "الجامعة التكنولوجية لها دور في تخريج الكوادر المؤهلة التي تعمل في المفاصل المختلفة في البلد" ،مبدياً "استعداد الجامعة التكنولوجية لاستضافة أي مؤسسة بحاجة إلى هكذا نوع من الدعم كتوفير قاعات وتدريسيين وبنى تحتية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأكاديمية الرقمية تعلن تخرج دورتها الأولى ضمن برنامج تطوير المهارات الرقمية لموظفي الدولة
مجلس القضاء الأعلى: توجيه بمتابعة القضايا المشمولة بقانون العفو والاستجابة لطلبات التنازل
العتبة العباسية المقدسة تنفي مشاركتها بمبادرة الغرفة الزجاجية في بغداد
هيئة النزاهة تعلن نتائج التحقيق في حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية
النزاهة الاتحادية: الحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي في ديالى سابقاً لإضراره بالمال العام
وزارة الداخلية: تفكيك 1201 شبكة مخدرات بينها 171 دولية في ثلاث سنوات
حالة الطقس: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
هيئة النزاهة تعلن انشاء مختبر رقمي جنائي لتعزيز مكافحة الفساد
المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام بحق مدير زراعة بغداد السابق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك