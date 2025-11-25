الأخبار

مجلس القضاء الأعلى: توجيه بمتابعة القضايا المشمولة بقانون العفو والاستجابة لطلبات التنازل


 

وجّه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، بمتابعة القضايا المشمولة بقانون العفو والاستجابة لطلبات التنازل، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، إن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعاً، حضره كل من رئيس الاستئناف القاضي عماد الجابري، وقضاة محاكم الجنح والأحداث في المنطقة الاستئنافية، لمناقشة واقع العمل القضائي".

وأضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها قضايا الإقامة غير المشروعة، كما تطرق الحضور إلى الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنح وآلية نشرها في الصحف المحلية، وتنفيذ أوامر القبض وحجز الأموال بحق المتهمين الهاربين، والقضايا الخاصة بالتجاوز على المال العام، وضرورة الإسراع في إصدار قرارات الإبعاد بحق المخالفين سعياً للحد من اكتظاظ السجون والمواقف".

كما أكد رئيس الاستئناف على "ضرورة إرفاق التحقيقات الإدارية اللازمة وحضور الممثلين القانونيين للجهات المتضررة أثناء المرافعات".

ووجّه "بمتابعة القضايا المشمولة بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالتعديل الثاني لسنة 2025 وقوانين العفو الأخرى، مع ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل باعتبارها أحد الشروط القانونية للشمول بأحكام العفو".

كذلك شدد على "أهمية تنظيم وترتيب الأضابير الجزائية عند إرسالها إلى الهيئة الجزائية، بهدف الحد من حالات إحالة الدعاوى بين محاكم الجنح، لاسيما القضايا المهيأة للحسم، بما يسهم في منع التأخير وإنجاز الملفات ضمن السقوف الزمنية المحددة".

