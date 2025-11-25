العتبة العباسية المقدسة تنفي مشاركتها بمبادرة الغرفة الزجاجية في بغداد

نفت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، اليوم الثلاثاء، مشاركتها بمبادرة الغرفة الزجاجية في العاصمة بغداد، حيث ذكر بيان صدر عن العتبة العباسية المقدسة، أن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول مشاركة العتبة العباسية المقدسة بـ(مبادرة الغرفة الزجاجية) في العاصمة بغداد، وتود العتبة المقدسة التوضيح أن لا علاقة لها بهذه المبادرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

في حين شددت العتبة المقدسة، على "أهمية تحري الدقة وعدم الزج باسمها في أي نشاطات لا تمت لها بصلة"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي المسؤولية المهنية عند نشر المعلومات".