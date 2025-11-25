الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
وزارة الداخلية: تفكيك 1201 شبكة مخدرات بينها 171 دولية في ثلاث سنوات
وكالة انباء براثا
69
2025-11-25
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة الاتحادية: الحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي في ديالى سابقاً لإضراره بالمال العام
وزارة الداخلية: تفكيك 1201 شبكة مخدرات بينها 171 دولية في ثلاث سنوات
حالة الطقس: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
هيئة النزاهة تعلن انشاء مختبر رقمي جنائي لتعزيز مكافحة الفساد
المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام بحق مدير زراعة بغداد السابق
محمود الحياني : الإطار التنسيقي ماضٍ بثبات في استكمال مشاوراته السياسية لاختيار رئيس وزراء كفوء
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
مجلس البصرة يوجه انذارا إلى المدير العام الصحة لعدم امتثاله لقرار الإقالة من منصبه
احباط تهريب أكثر من 200 رأس غنم في ديالى
الشيخ الخزعلي يؤكد اهمية تسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى شهادة الزهراء عليها السلام
801
محافظة بغداد تعطل الدوام غداً الثلاثاء
397
توجيهات عليا للقبض على قتلة مدير كهرباء السلام.. حملات دهم مكثفة في ميسان
389
الكربولي: شخص في الإطار السني لا يمكن الوثوق به.. واجتمع معهم ليفرقهم
348
مصرف الرافدين يصدر توضيحا حول تصريحات وزير العمل باختفاء اموال من شبكة الرعاية الاجتماعية
332
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك