الأخبار

محمود الحياني : الإطار التنسيقي ماضٍ بثبات في استكمال مشاوراته السياسية لاختيار رئيس وزراء كفوء


أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، أنه يعمل على اختيار رئيس وزراء "قوي" قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ضمن مسار سياسي مكثف يجري منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي حوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال يومية، ما فرض تسريع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو الإطار محمود الحياني، في تصريح له إن "الإطار التنسيقي ماضٍ بثبات في استكمال مشاوراته السياسية لاختيار رئيس وزراء قادر على إدارة المرحلة الحالية داخلياً وخارجياً بكفاءة، وبما ينسجم مع متطلبات الوضع العام والتحديات التي تواجه البلاد".

وأضاف أن "الإطار يركز في معايير اختيار رئيس الحكومة المقبلة على أن تكون مهمته الأولى هي قيادة الدولة وإدارة الملفات الحساسة بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن أي طموح سياسي أو انتخابي خلال المرحلة المقبلة، وذلك لضمان حياد القرار التنفيذي وتمكين رئيس الوزراء من أداء مهامه بأعلى درجات الاستقلالية".

وتابع الحياني أن "الإطار يعمل على توفير الدعم السياسي الكامل لرئيس الوزراء الذي سيتم التوافق عليه، بهدف تهيئة بيئة مستقرة تساعده على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي وأمني، وتعزيز علاقات العراق الإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة".

وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب شخصية تنفيذية قوية وقادرة على إدارة الدولة بحكمة، وتركيز الجهود على خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار"، مبيناً أن "الإطار سيعلن مرشحه فور استكمال النقاشات مع القوى السياسية الأخرى، ضمن خارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار".

يأتي حراك الإطار التنسيقي الحالي في ظل مرحلة سياسية حساسة أعقبت قرار المحكمة الاتحادية الذي أنهى عمر الدورة النيابية وقيّد صلاحيات الحكومة الحالية بوصفها حكومة تصريف أعمال يومية، وهو ما دفع القوى السياسية، وفي مقدمتها الإطار، إلى تكثيف مشاورات اختيار رئيس الوزراء الجديد قبل الدخول في فراغ سياسي أطول. كما تتزامن هذه المشاورات مع انفتاح البيت السني على تحالفات جديدة، وتحسن نسبي في التفاهمات داخل البيت الكردي، ما يزيد من أهمية حسم مرشح رئاسة الحكومة لضمان الاستقرار السياسي وتجنب تعطّل استكمال الاستحقاقات الدستورية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
