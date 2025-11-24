مجلس البصرة يوجه انذارا إلى المدير العام الصحة لعدم امتثاله لقرار الإقالة من منصبه

وجّه مجلس محافظة البصرة إنذاراً رسمياً إلى مدير عام دائرة صحة البصرة،الدكتور عباس خلف التميمي، مؤكداً أن استمرار شغله للمنصب بعد قرار إقالته يُعد مخالفة قانونية صريحة.

وأوضح المجلس بحسب وثيقة رسمية :" أن قرار الإقالة الصادر بالرقم (109 لسنة 2025) هو قرار بات وملزم وواجب التنفيذ، واستناده قانوني، وعليه فإن أي تصرف إداري أو مالي يصدر عن التميمي بعد هذا القرار يُعد تجاوزاً على السلطة.

وأكد المجلس أنه سيباشر باتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ تبليغه أصولياً بالإنذار، في حال عدم امتثاله للقرار.

وكان مجلس محافظة البصرة، صوت في الخامس من الشهر الحالي على اقالة المدير العام لصحة البصرة الدكتور عباس التميمي لعدم حضوره جلسة الاستجواب بشأن عدد من الملفات الإدارية والخدمية.