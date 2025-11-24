الشيخ الخزعلي يؤكد اهمية تسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة

استقبل الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد اليوم ، ثابت العباسي رئيس تحالف عزم، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي :" ان العباسي قدم خلال اللقاء ، تهانيه للشيخ الخزعلي بمناسبة نجاح المسار السياسي واكمال الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً ان النتائج المتحققة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية".

من جانبه، شدد الشيخ الخزعلي على اهمية تسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة ضمن معايير واضحة تعتمد المهنية والنزاهة والقدرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة، بما ينعكس ايجاباً على الاداء السياسي والخدمي ويعزز الاستقرار العام في البلاد.

كما اكد ضرورة الاسراع في استكمال اجراءات تسليم قطع الاراضي لمنتسبي وزارة الدفاع تقديراً لتضحياتهم وخدمتهم، ولضمان استحقاقاتهم كاملةً