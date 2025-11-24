المندلاوي يبحث مع السفير البريطاني لدى العراق آفاق التعاون الاقتصادي والطاقة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي مع ، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، آفاق التعاون الاقتصادي والطاقة وسبل تنشيط عمل لجان الصداقة بين البلدين ، و آفاق التعاون الاقتصادي والطاقة والإستثمار ، وسبل تعزيز عمل لجان الصداقة و مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد المندلاوي، خلال اللقاء حسب بيان لمكتبه الاعلامي أهمية بناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي ، منوهًا الى عمق العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة المتحدة، وما تمثّله من أرضية مهمة لتطوير التعاون في المرحلة المقبلة.

وأشار المندلاوي إلى التزام قادة الكتل السياسية بالمواعيد الدستورية واستمرار الحوارات البنّاءة الهادفة إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على تلبية طموح المواطن وتعزيز الاستقرار وتمكين التنمية.

من جانبه، قدّم السفير البريطاني التهنئة بنجاح الانتخابات التشريعية في البلاد ، مما يعكس ثقة الشعب بالمسار الديمقراطي، مجددًا دعم بلاده الكامل للعراق، وضرورة تمتين التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة ودعم استقرار المنطقة.