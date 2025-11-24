الامين االعام لمنظمة بدر هادي العامري يدين الجريمة النكراء باغتيال القائد الشهيد هيثم الطبطبائي

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

صدق الله العلي العظيم

مرةً أخرى يقدم الكيان الصهيوني البغيض على مواصلة مسلسله الإرهابي فيقدم على إرتكاب جريمته النكراء بإغتيال القائد الجهادي الشهيد أبو علي الطبطبائي القائد العسكري البارز في حزب الله..

إننا اذ نشجب وبشدة هذا العمل الإجرامي الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني، فأننا ندعو المجتمع الدولي والعالمين الإسلامي والعربي أن يقولوا كلمتهم، ويضعوا حدا لهذا التمادي والعنجهية الصهيونية..

كما نؤكد موقفنا الثابت الرافض لكل محاولات التطبيع والرضوخ والتماهي مع مشاريع الهيمنة الصهيونية الساعية لإعادة رسم المنطقة بالضد من مصالح وإستقلالية شعوبها..

خالص تعازينا ومواساتنا لأخوتنا في حزب الله، ولرجالات وأبناء محور المقاومة الإسلامية في كل مكان بشهادة هذه القامة الجهادية الكبيرة، ورفاقه الشهداء الذين إرتقوا بمعيته..

وإنّا لله، وإنّا اليه راجعون

✅️هادي العامري

الأمين العام لمنظمة بدر

٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥